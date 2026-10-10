Украинская разведка опубликовала данные еще о 20 судах «теневого флота» РФ 1 10.10.2026, 20:18

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ГУР МО Украины призвало иностранных партнеров синхронизировать усилия для давления на РФ.

Новые данные о 20 морских судах, которые Россия использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, а также для бункеровки флота, подпадающего под санкции, опубликовало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В украинской разведке призвали иностранных партнеров синхронизировать усилия для усиления санкционного давления на Россию. В частности, речь идет об ужесточении контроля за продажей судов коммерческими структурами, блокировке обслуживания подсанкционного флота на иностранных верфях и перекрытии источников энергетических доходов РФ.

- Эти суда — элементы логистической сети, которую Кремль использует для получения доходов с целью финансирования геноцидной войны против Украины. В настоящее время все они — под санкциями Великобритании или Украины, а один из кораблей — под ограничениями США. В попытках сохранить крайне необходимые финансовые поступления от экспорта энергоносителей государство-агрессор Россия не только пытается строить суда ледового класса на собственных верфях, но и системно заранее расширяет свой теневой флот через сеть офшоров, — говорится в сообщении ГУР.

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