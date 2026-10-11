В Москве арестовали главу лесного управления Минобороны 11.10.2026, 3:05

За взятки в особо крупном размере.

В Москве в четверг был задержан глава Управления лесного хозяйства и природопользования (УЛХИП) Минобороны РФ Сергей Закаморный, пишет РБК со ссылкой на три источника в силовых структурах.

Против чиновника завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а в пятницу Хамовнический суд Москвы арестовал его на два месяца. Дело против Закаморного открыли после того, как экс-руководитель УЛХИП Михаил Борисов, который в свою очередь был обвинен во взятках и злоупотреблениях полномочиями, отправился из-под следствия на войну в Украину, пишет The Moscow Times.

В ведении УЛХИП находятся использование и охрана лесов на землях, предоставленных Минобороны, включая борьбу с незаконными рубками и браконьерством, а также контроль за соблюдением законов при использовании лесных ресурсов.

По данным следствия, Закаморный получил более 10 млн рублей от коммерческой структуры «за общее покровительство», сообщили собеседники РБК. Фамилия Закаморного после задержания пропала со страницы руководства военного ведомства, а исполняющей обязанности начальника назначили Екатерину Харитонову.

Несмотря на это, задержанный все еще значится руководителем ФГКУ «УЛХИП» Минобороны в системе СПАРК, обращает внимание РБК. Один из источников агентства пояснил, что Закаморный больше не занимает эту должность.

До Закаморного управлением руководил Борисов, которого в 2018 году задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении особо крупной взятки. По данным РБК, в прошлую среду суд приостановил рассмотрение дела экс-чиновника, так как тот заключил контракт с Минобороны и отправился на войну.

Также во время следствия Борисов согласился сотрудничать с прокуратурой, после чего в 2020 году были арестованы экс-директор департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрий Куракин и бывший руководитель «Оборонлеса» Владислав Холодков. Их обвинили в незаконной вырубке леса на территории воинских частей и получении взяток с общим ущербом в 3 млрд рублей. Куракина приговорили к 17 годам колонии, а Холодкова — к 14.

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