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«РФ балансирует на пределе»

  • 11.10.2026, 6:30
«РФ балансирует на пределе»
Иллюстрационное фото

В 2027-ом году возможен резкий спад.

Российская экономика сталкивается с накоплением проблем в государственных финансах и расчетах, а ее рост практически остановился. Если нынешние тенденции сохранятся, в 2027 году экономика РФ может перейти к отрицательным показателям.

На этом в эфире телеканала FREEДOM акцентировал председатель правления украинского Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

- Кто-то из классиков говорил о том, что финансовая пропасть — самая глубокая, в нее можно падать всю жизнь. Но если говорить серьезно, то, насколько я смотрю, в 2025 году в экономике РФ проявились практически все проблемы. В 2026 году все проблемы обостряются, — отметил Бураковский.

Он объяснил, что особую опасность представляет одновременное накопление проблем с платежами и государственными финансами. В определенный момент это может привести к резкому ухудшению экономической ситуации.

- Проблема в экономике заключается в том, что когда накапливаются проблемы с оплатой, накапливаются проблемы с государственными финансами, тогда мы смотрим, как на камеру прилетает черный лебедь, и все начинает падать, — подчеркнул председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций.

Он также обратил внимание на темпы экономического роста России.

- Если мы посмотрим в целом по показателям российской экономики, то в прошлом году и в этом году рост примерно 1%. Это практически стагнация, то есть это ничего для этой экономики, — пояснил гость эфира.

По его словам, если тенденция сохранится, в 2027 году российская экономика может продемонстрировать отрицательный рост.

- Если все пойдет дальше, то в 2027 году, кто знает, может быть, будет даже минус. Поэтому я бы сказал так: российская экономика балансирует на пределе своих возможностей — на том, что она может сегодня дать в связи с войной, санкциями и теми проблемами, которые накапливаются. И эта ситуация достаточно шаткая, — резюмировал Игорь Бураковский.

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