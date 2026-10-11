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Белорусский футболист забил шесть голов за один матч

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  • 11.10.2026, 8:47
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Белорусский футболист забил шесть голов за один матч
Иван Грудько

Это случилось в матче 1/8 финала чемпионата Беларуси среди команд второй лиги.

22-летний белорусский нападающий Иван Грудько отметился секста-триком (забил шесть мячей). Это случилось 10 октября в матче 1/8 финала чемпионата Беларуси среди команд второй лиги, пишет by.tribyna.

Грудько выступал за команду «МЛ Витебск-2», которая со счетом 8:1 победила «Урожайную». Шесть из восьми голов забил нападающий.

Иван Грудько родился в 2004 году в Минске. Начинал карьеру в витебском «Макслайне», затем перешел в мозырскую «Славию», этим летом на правах аренды в витебский «МЛ». В составе основной команды «МЛ» Грудько пока провел всего один матч.

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