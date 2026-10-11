Ракета попала в терминалы аэропорта Эр-Рияда 14 11.10.2026, 9:26

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Фото: соцсети

12 погибших и более 300 раненых.

Ракетный удар по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии унес жизни как минимум 12 человек и привел к ранению еще 309 человек; после атаки работа аэропорта была приостановлена.

В субботу, 10 октября, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, подвергся ракетному обстрелу. По данным Генерального управления гражданской авиации страны, погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили агентства AP и Reuters со ссылкой на саудовские авиационные власти.

Как сообщили международные информационные агентства, ракета попала в комплекс, в который входят терминалы 3 и 4, обслуживающие внутренние рейсы. После удара аэропорт был эвакуирован, а его работа временно приостановлена для оценки повреждений и обеспечения безопасности.

По данным саудовских авиационных властей, это была самая смертоносная атака в одной из арабских стран Персидского залива с начала войны с Ираном.

Так, в результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, еще более 300 получили ранения. Среди пострадавших были люди в критическом состоянии, которым потребовалась неотложная медицинская помощь.

Среди погибших, по данным саудовских властей, были:

четыре гражданина Саудовской Аравии;

двое граждан Бангладеш;

граждане Палестины, США, Египта, Иордании, Сирии и Судана.

Раненых доставили в медицинские учреждения.

Кто может стоять за этой атакой

Удар произошел на фоне обострения конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами, которых поддерживает Иран. Накануне хуситы заявляли об атаках на саудовские аэропорты, военные объекты и нефтяную инфраструктуру. В то же время в сообщении AP о ракетном ударе 10 октября отмечалось, что на данный момент хуситы еще не обнародовали заявление об ответственности за эту атаку.

Впрочем, ранее на этой неделе хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда. Тогда, по данным AP, погибли трое граждан Саудовской Аравии, среди которых был пилот. Также сообщалось о повреждениях самолетов, находившихся на земле.

Последствия для авиасообщения

После ракетного удара авиационные власти Саудовской Аравии объявили о временном прекращении работы аэропорта. По информации AP, все входы в комплекс были перекрыты, на территории усилили полицейское присутствие, а рейсы перенаправляли в другие аэропорты.

Ситуация повлияла и на международное авиасообщение. Сервис FlightAware сообщал о сотнях отмененных рейсов за сутки. США, Великобритания, Германия, Австралия и Канада призвали своих граждан не посещать аэропорт. Авиакомпании, в частности Air India, FlyDubai, Lufthansa Group и Pakistan International Airlines, временно приостановили часть рейсов в Саудовскую Аравию и из нее.

Европейское агентство по безопасности авиации также расширило рекомендации относительно полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Среди рисков оно назвало возможность ракетных и дронных атак, а также опасность ошибочного распознавания гражданских самолетов при работе систем противовоздушной обороны.

В настоящее время специалисты продолжают оценивать ущерб и определять условия, при которых можно будет безопасно возобновить полеты. Это нападение также усилило обеспокоенность по поводу безопасности гражданской авиации в регионе на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке.

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