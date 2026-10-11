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Во время ремонта минчанин нашел проездной 1966 года

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  • 11.10.2026, 10:15
  • 4,738
Во время ремонта минчанин нашел проездной 1966 года

Документ принадлежал некоему Толстову Н.Л.

Неожиданную находку обнаружил минчанин во время ремонта в хрущевке — минский проездной 1966 года. Фото артефакта мужчина выложил в Threads, пишет «Зеркало».

«Делаю, значит, ремонт в хрущевке и нахожу именной проездной, которому исполнилось более 60 лет. Проезд действовал от Колодищ до Веры Хоружией. «Минсктранс», поменяете этот артефакт на месячный проездной?» — написал мужчина.

Проездной принадлежал некоему Толстову Н.Л. Документ начинал действовать с 1 января 1966 года и был рассчитан ровно на один месяц.

«Действителен только для автобусов пригородного сообщения только по указанным маршрутам. Передача другому лицу воспрещается. В случае утраты или хищения билет не возобновляется и деньги не возвращаются», — гласит надпись на документе.

В комментариях стали вспоминать, что это проездной на 169-й автобус, который в то время ходил по этому маршруту. Пользователи предлагают Евгению либо продать проездной коллекционеру, либо отдать в музей.

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