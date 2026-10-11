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Белорусский хоккеист дебютировал в НХЛ

  • 11.10.2026, 10:35
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Белорусский хоккеист дебютировал в НХЛ
Виталий Пинчук
Фото: Getty Images

Белорус отметился голевой передачей уже на 9-й минуте первого периода.

24-летний белорусский нападающий Виталий Пинчук дебютировал в матче Национальной хоккейной лиги за «Нэшвилл» и даже набрал первые очки, пишет hockey.by.

Дебют произошел в ночь на 11 октября по минскому времени в поединке против «Оттавы». Команда потерпела поражение (2:3 по буллитам), однако белорус отметился голевой передачей уже на 9-й минуте первого периода.

Благодаря этому Пинчук стал 15-м белорусским хоккеистом в истории, сумевшим набрать хотя бы одно результативное очко в НХЛ в регулярном чемпионате. Среди них лидируют Михаил Грабовский — 296 (125+171) очков в 534 матчах, Егор Шарангович — 228 (116+112) очков в 442 матчах и Андрей Костицын — 222 (103+119) очка в 398 матчах. Напомним, что Шарагнович продолжает свою карьеру.

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