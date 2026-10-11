В Непале внезапное наводнение снесло десятки домов и несколько мостов 11.10.2026, 11:34

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Людей эвакуируют на вертолетах.

Стремительный паводок на реке Будхи-Гандаки в Непале уничтожил населенные пункты и нанес ущерб стройке гидроэлектростанции. Людей из опасных зон вывозят на вертолетах. Предположительно, к бедствию привел сход оползня, который запрудил один из притоков реки.

Все началось утром 11 октября в округе Горкха. Как пишет The Kathmandu Post со ссылкой на предварительные данные местной администрации, в трех поселениях вода разрушила порядка 40 жилых домов.

Судьба четырех человек, находившихся в здании у берега в Чумчете, остается неизвестной. Кроме того, прервалась связь с группой пастухов численностью четыре–пять человек.

Flash floodwaters loaded with debris sweep into a village in Nepal https://t.co/QNEg4TIVOh — Surajit (@surajit_ghosh2) October 11, 2026

Армия Непала с помощью вертолета эвакуировала шестерых жителей поселка Джагат, над которым нависла угроза оползней. Данных о погибших и пострадавших официальные лица пока не обнародовали.

Паводок снес пешеходные и автомобильные мосты, включая переправу, соединявшую районы Горкха и Дхадинг. На объекте строящейся ГЭС стихия смыла рабочий городок и часть техники. Еще 20–22 дома в поселке Салери находятся под угрозой разрушения.

Как сообщает Департамент гидрологии и метеорологии, оползень, вероятно, перегородил один из притоков Будхи-Гандаки. Когда эта естественная плотина прорвалась, масса воды устремилась вниз по долине и вызвала катастрофический разлив.

Власти предупредили жителей, проживающих ниже по течению, что вероятность повторных затоплений крайне высока.

Imagine the sheer power of these flash floods An entire camp building is swept away in seconds as floodwaters rage through Nepal https://t.co/4GhfRRcMA4 — Surajit (@surajit_ghosh2) October 11, 2026

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