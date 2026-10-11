В Беларуси произошел сбой в работе одного из главных банков 6 11.10.2026, 11:47

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В приложении некорректно отображаются остатки денег на счетах.

Читатели Onlíner сообщают о сбоях в работе Беларусбанка. По их словам, в приложении некорректно отображаются остатки денег на счетах, а у некоторых пользователей возникают проблемы со входом.

В самом банке уже подтвердили неполадки. Они затронули онлайн-банк Belarusbank и «М-Банкинг».

«Сейчас мы видим проблему с отображением балансов: средства могут быть временно недоступны для просмотра», — сообщили в Беларусбанке.

Специалисты банка уже занимаются устранением сбоя и обещают восстановить нормальную работу сервисов в кратчайшие сроки. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

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