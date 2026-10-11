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Видеофакт: Под Минском дорогу перебежало огромное стадо кабанов

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  • 11.10.2026, 11:59
  • 6,806
Видеофакт: Под Минском дорогу перебежало огромное стадо кабанов

На записи видно, как животные один за другим выбегают из леса и быстро пересекают проезжую часть.

В Threads появилось видео, на котором целое стадо диких кабанов перебегает дорогу. По словам автора ролика, кадры сняты недалеко от Минска, пишет «Онлайнер».

На записи видно, как кабаны один за другим выбегают из леса и быстро пересекают проезжую часть. Животных оказалось немало, и вся эта компания успела попасть на видео.

Точное место съемки не уточняется. «Надеемся, конечно, что кабаны настоящие, а не очередное творение искусственного интеллекта», — отмечает издание.

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