закрыть
11 октября 2026, воскресенье, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, как проще избавиться от лишних вещей

  • 11.10.2026, 12:52
  • 2,024
Ученые выяснили, как проще избавиться от лишних вещей

Есть несколько способов облегчить этот процесс.

Людям трудно выбрасывать старые вещи не из-за их реальной ценности, а потому, что мозг воспринимает их как часть собственной личности. К такому выводу пришла нейробиолог Эмили Фальк из Пенсильванского университета, объясняя, почему расхламление часто превращается в эмоционально сложный процесс, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По словам исследовательницы, мозговые системы, отвечающие за оценку ценности предметов, связаны с теми, которые помогают нам воспринимать самих себя. Поэтому собственные вещи кажутся ценнее аналогичных предметов, которыми мы не владеем. Они также напоминают о прошлом и помогают сохранять связь с прежними версиями себя.

«Отпустить вещи трудно, потому что мозг воспринимает это как изменение того, кем мы являемся», — пишет Фальк в статье для The New York Times.

Однако есть несколько способов облегчить этот процесс. Вместо вопроса «Хочу ли я оставить эту вещь?» ученая советует спросить себя: «Купил бы я ее сегодня?» Полезно также посмотреть на предмет глазами другого человека или сфотографировать его перед тем, как отдать.

В одном исследовании общежития, где студентам предлагали фотографировать ненужные вещи перед пожертвованием, собрали на 15% больше предметов, чем там, где такой совет не давали.

Фальк подчеркивает, что цель не в том, чтобы выбросить все лишнее, а в том, чтобы осознанно решать, что действительно нужно. Она также советует меньше поддаваться рекламе и импульсивным покупкам, из-за которых вещи накапливаются быстрее, чем мы успеваем от них избавляться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук