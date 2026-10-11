Ученые выяснили, как проще избавиться от лишних вещей 11.10.2026, 12:52

2,024

Есть несколько способов облегчить этот процесс.

Людям трудно выбрасывать старые вещи не из-за их реальной ценности, а потому, что мозг воспринимает их как часть собственной личности. К такому выводу пришла нейробиолог Эмили Фальк из Пенсильванского университета, объясняя, почему расхламление часто превращается в эмоционально сложный процесс, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По словам исследовательницы, мозговые системы, отвечающие за оценку ценности предметов, связаны с теми, которые помогают нам воспринимать самих себя. Поэтому собственные вещи кажутся ценнее аналогичных предметов, которыми мы не владеем. Они также напоминают о прошлом и помогают сохранять связь с прежними версиями себя.

«Отпустить вещи трудно, потому что мозг воспринимает это как изменение того, кем мы являемся», — пишет Фальк в статье для The New York Times.

Однако есть несколько способов облегчить этот процесс. Вместо вопроса «Хочу ли я оставить эту вещь?» ученая советует спросить себя: «Купил бы я ее сегодня?» Полезно также посмотреть на предмет глазами другого человека или сфотографировать его перед тем, как отдать.

В одном исследовании общежития, где студентам предлагали фотографировать ненужные вещи перед пожертвованием, собрали на 15% больше предметов, чем там, где такой совет не давали.

Фальк подчеркивает, что цель не в том, чтобы выбросить все лишнее, а в том, чтобы осознанно решать, что действительно нужно. Она также советует меньше поддаваться рекламе и импульсивным покупкам, из-за которых вещи накапливаются быстрее, чем мы успеваем от них избавляться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com