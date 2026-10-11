ЕС завершает разработку визовых ограничений для сотен тысяч россиян 4 11.10.2026, 12:59

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Ключевым стрнет заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 12 октября.

Представители Евросоюза завершают разработку планов по ужесточению визового режима для сотен тысяч россиян, ежегодно въезжающих в страны ЕС в качестве туристов, сообщает Politico.

Чиновники ЕС рассказали, что Европейская комиссия готовится представить соответствующие предложения уже в новом году. На усилении визовых правил для граждан РФ, в частности, для бывших участников войны против Украины, настаивала группа стран, среди которых Польша, Швеция и Эстония.

Издание отмечает, что в 2025 году гражданам России выдали около 478 тыс. туристических виз в Шенгенскую зону. Значительная часть из них — многоразовые визы, позволяющие свободно пересекать границу без необходимости каждый раз оформлять новые документы.

Как отметил министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер, такая система представляет угрозу безопасности Европы на фоне роста диверсий, поджогов и других проявлений гибридной войны, организованных Москвой.

«Думаю, всем очевидно, что в нашей системе есть уязвимости, которыми могут воспользоваться враги. Насколько я знаю, Еврокомиссия готовит предложение, которое, по моей информации, должны представить в январе следующего года. Со своей стороны, Швеция хотела бы, чтобы это произошло еще раньше», — отметил Стреммер.

Другие страны ЕС планируют поднять этот вопрос во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 12 октября, а также предложить дополнительные ограничения для российских дипломатов в Евросоюзе, говорится в материале.

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