Американский инженер более 30 лет продвигает идею колонизации Марса 4 11.10.2026, 13:46

Роберт Зубрин

Фото: The Economist

Роберт Зубрин верит, что это спасет человечество.

Американский инженер Роберт Зубрин уже более 30 лет убеждает мир в необходимости колонизации Марса. Его идеи повлияли на развитие современной космической отрасли и помогли сформировать взгляды Илона Маска на освоение Красной планеты, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

В 1990-х Зубрин предложил проект, который позволял отправить людей на Марс без промежуточных космических станций и лунных баз. Вместо доставки всех необходимых ресурсов с Земли колонисты должны были производить топливо, воду и строительные материалы непосредственно на планете. Инженер оценивал стоимость своей программы примерно в $20 млрд против $500 млрд, заложенных в тогдашних расчетах НАСА.

Зубрин считает, что освоение новых миров способно не только ускорить технологический прогресс, но и уменьшить конфликты за ресурсы на Земле.

«Если открыть новые планеты, зачем воевать?» — любит повторять инженер.

Он убежден, что марсианские поселения смогут создать более свободное общество, основанное на самостоятельности и инновациях. При этом Зубрин выступает за ведущую роль государства в космической программе, а не за превращение полета на Марс в личный проект миллиардера.

К Маску он относится с восхищением, но без идеализации. Зубрин называет его великим, хотя и глубоко несовершенным человеком, и критикует его политические взгляды. При этом инженер считает возможности SpaceX огромным преимуществом для человечества.

Не все разделяют его оптимизм. Критики предупреждают, что зависимость колонистов от ограниченных запасов воздуха, воды и продовольствия может создать новые формы диктатуры.

Сам Зубрин понимает, что вряд ли увидит основанный им мир при жизни. Его цель — войти в историю как один из людей, благодаря которым человечество добралось до Марса.

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