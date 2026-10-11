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WSJ: Скандинавия процветает в расколотом мире

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  • 11.10.2026, 14:26
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WSJ: Скандинавия процветает в расколотом мире

Швеция и Дания укрепляют оборону и снижают зависимость от США.

Швеция и Дания активно укрепляют оборону, развивают военную промышленность и ищут альтернативы американским технологиям на фоне растущей угрозы со стороны России и неопределенности в отношениях с США. При этом обе страны справляются с переменами лучше многих других европейских государств, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Стокгольм и Копенгаген увеличивают военные расходы и возвращаются к масштабному призыву. Швеция в этом году намерена призвать 9 тысяч человек против 3,5 тысячи в 2018-м. Дания распространила призыв на женщин, а срок службы увеличила с четырех до 11 месяцев.

Одновременно страны пытаются снизить зависимость от американских оборонных систем и технологий. Швеция закупает фрегаты у Франции, а французские военные приобретают шведские самолеты радиолокационной разведки GlobalEye. Дания, у которой собственная оборонная промышленность развита слабее, начинает производить беспилотники для Украины.

«Мы должны гарантировать, что не будем зависеть от американских технологий», — заявил министр Дании по вопросам бизнеса и конкурентоспособности Мартин Лидегор.

Страны также расширяют торговлю за пределами США. Датские и шведские компании ищут новые рынки в Канаде, Австралии и Индии, одновременно углубляя сотрудничество друг с другом в сфере квантовых технологий, центров обработки данных и космоса.

Важную роль играет и финансовая дисциплина. После кризиса 1990-х годов Швеция ужесточила бюджетные правила и укрепила независимость центробанка. Дания также располагает устойчивыми государственными финансами, что позволяет ей увеличивать оборонные расходы без такого давления на бюджет, как в ряде других европейских стран.

«Укрепление обороны стало необходимостью, и государственные финансы Дании достаточно устойчивы, чтобы мы могли себе это позволить», — отметил представитель датского центробанка Томас Харр.

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