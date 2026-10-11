Минчанка украла у приятельницы кроссовки и пришла в них в милицию 6 11.10.2026, 14:53

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Курьезный случай произошел в Московском районе столицы.

Минская милиция сообщила о том, что недавно раскрыла кражу. Вот только искать украденное не пришлось. Подозреваемая в преступлении сама пришла в отделение в чужих кроссовках, которые унесла.

Инцидент произошел в Московском районе Минска. В РУВД обратилась женщина, которая сообщила, что у нее украли стоявшие в тамбуре кроссовки. Сотрудники уголовного розыска нашли того, кто мог взять чужое. Подозреваемой оказалась 57-летняя минчанка.

— Установлено, что фигурантка гостила у приятельницы в том же подъезде, где проживает заявительница, — сообщает Telegram-канал «Милиция Минска». — Женщина немного выпила, а когда спускалась на первый этаж, заметила открытую тамбурную дверь. Минчанка зашла в помещение и забрала пару обуви себе. Как позже призналась, кроссовки ей понравились и подошли по размеру.

Оперативники пригласили подозреваемую на беседу. На разговор в отделение женщина пришла в обуви, которую похитила. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело.

— Не оставляйте личные вещи в местах общего пользования, — напоминает милиция. — Если все же храните в тамбуре личные вещи, то закрывайте помещение на ключ.

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