закрыть
11 октября 2026, воскресенье, 21:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка украла у приятельницы кроссовки и пришла в них в милицию

6
  • 11.10.2026, 14:53
  • 4,338
Минчанка украла у приятельницы кроссовки и пришла в них в милицию

Курьезный случай произошел в Московском районе столицы.

Минская милиция сообщила о том, что недавно раскрыла кражу. Вот только искать украденное не пришлось. Подозреваемая в преступлении сама пришла в отделение в чужих кроссовках, которые унесла.

Инцидент произошел в Московском районе Минска. В РУВД обратилась женщина, которая сообщила, что у нее украли стоявшие в тамбуре кроссовки. Сотрудники уголовного розыска нашли того, кто мог взять чужое. Подозреваемой оказалась 57-летняя минчанка.

— Установлено, что фигурантка гостила у приятельницы в том же подъезде, где проживает заявительница, — сообщает Telegram-канал «Милиция Минска». — Женщина немного выпила, а когда спускалась на первый этаж, заметила открытую тамбурную дверь. Минчанка зашла в помещение и забрала пару обуви себе. Как позже призналась, кроссовки ей понравились и подошли по размеру.

Оперативники пригласили подозреваемую на беседу. На разговор в отделение женщина пришла в обуви, которую похитила. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело.

— Не оставляйте личные вещи в местах общего пользования, — напоминает милиция. — Если все же храните в тамбуре личные вещи, то закрывайте помещение на ключ.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук