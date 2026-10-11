Украина лишает Россию топлива точечными ударами по НПЗ 1 11.10.2026, 14:59

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Санкции мешают восстановить поврежденные установки.

Украина наносит точечные удары по ключевым узлам российских нефтеперерабатывающих заводов, ремонт которых осложняют западные санкции. К концу августа из строя вышла примерно половина мощностей российской нефтепереработки, пишет, The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

С апреля по август атакам подверглись как минимум две трети из 36 крупнейших российских НПЗ. Некоторые заводы атаковали до пяти раз. Журналисты изучили 54 удара, последствия которых удалось проверить по спутниковым снимкам. Более половины из них повредили установки обессоливания и первичной перегонки нефти — важнейшие элементы производственного процесса.

«Нам не нужно поражать весь завод. Мы знаем, куда ударить, чтобы он остановился и не восстановился», — рассказал изданию командир украинского подразделения беспилотников с позывным «Танго».

Западные санкции затрудняют закупку необходимого оборудования для ремонта поврежденных установок. При этом повторные удары могут ослаблять металлические конструкции, повышая вероятность новых поломок даже после восстановления.

Украина добивается результатов благодаря массовому производству недорогих дронов, использованию ложных целей для перегрузки российской ПВО и разведывательной поддержке западных союзников. По оценке одного из экспертов, даже если до цели долетают лишь 2–3% беспилотников, этого достаточно для серьезного ущерба.

Последствия уже отражаются на российском рынке горючего. С начала года бензин и дизель подорожали примерно на 20%, а некоторые сети АЗС ввели ограничения на объемы продажи топлива.

Путин признал, что украинские удары нанесли ущерб экономике. Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог поддержал удары Украины по российским НПЗ, а президент США Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ.

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