Назван лучший дневной напиток для здоровья почек 2 11.10.2026, 15:10

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Oн помогает поддерживать водный баланс, содержит антиоксиданты и успокаивает.

Диетологи назвали простой теплый напиток, который стоит пить днем. Он помогает организму получать жидкость и может поддержать здоровье почек.

Диетологи советуют добавить в дневной рацион чашку имбирного чая. По их словам, он помогает поддерживать водный баланс, содержит антиоксиданты и успокаивает.

Об этом для Eating Well пишет диетолог Элизабет Шоу.

Автор объясняет, что здоровые почки нужны для работы всего организма. Они фильтруют кровь от отходов, выводят лишнюю жидкость с мочой и помогают поддерживать баланс жидкости и электролитов. Если функция почек снижается, отходы и жидкость накапливаются в организме и могут привести к серьезным осложнениям.

По словам Шоу, в США около каждого десятого взрослого страдает хронической болезнью почек. Особенно часто она встречается у людей с диабетом. Но есть шаги, которые помогают поддерживать здоровье почек, в том числе разумный выбор напитков. Диетологи, которые специализируются на здоровье почек, сходятся во мнении: для поддержания водного баланса лучше всего подходит вода. Однако пить простую воду целый день может быть скучно. Автор пишет, что, в зависимости от индивидуальных потребностей здоровья, чашка имбирного чая может стать вкусным дополнением к дневному распорядку. Далее она рассказывает, что об этом напитке хотят донести диетологи.

Помогает поддерживать водный баланс. Автор подчеркивает, что для нормальной работы почек особенно важно пить достаточно жидкости. Имбирный чай, по ее словам, это простой способ добавить в рацион воду со вкусом и тем самым поддержать гидратацию. «Почкам нужна жидкость, чтобы выполнять одну из самых важных задач, то есть фильтровать кровь и выводить отходы. Достаточное количество жидкости не дает моче стать слишком концентрированной и снижает риск камней в почках и обезвоживания», — говорит диетолог Мишель Кросмер.

Шоу также пишет, что достаточное количество жидкости помогает сосудам оставаться открытыми. Благодаря этому питательные вещества стабильно доходят до всего организма и до жизненно важных органов. При обезвоживании почки тоже недополучают необходимые вещества, и со временем это может привести к повреждениям.

Содержит вещества, которые снижают воспаление. По словам автора, одно из преимуществ чая как дневного напитка в том, что многие его виды содержат полифенолы. Это природные растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Полифенолы действуют в организме по-разному, в том числе помогают защищать клетки от окислительного стресса. Шоу добавляет, что новые исследования изучают и их возможную роль в поддержке работы митохондрий и защите от клеточных повреждений при некоторых хронических заболеваниях, включая болезнь почек.

Чаще всего внимание привлекают зеленый и черный чай из-за содержания полифенолов. Но диетолог Джен Эрнандес отмечает, что имбирный чай тоже может быть вкусным способом добавить эти растительные соединения в рацион. «Теплый имбирный чай — отличный напиток для общего здоровья почек по многим причинам, в том числе из-за его связи со снижением воспаления», — добавляет диетолог Арели Гутьеррес.

Автор пишет, что имбирь содержит ряд биологически активных соединений, в том числе гингеролы, шогаолы и зингерон, которые придают ему антиоксидантные свойства. В нем есть и другие растительные соединения: терпеноиды, флавоноиды и летучие масла. Их изучают на предмет возможного влияния на здоровье, прежде всего здоровье сердца. По словам Шоу, высокое давление со временем может привести к болезни почек, поэтому важно заботиться о привычках, которые улучшают здоровье сердца и кровоток. Она уточняет, что нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как именно эти соединения влияют на почки человека. При этом имбирный чай, по ее словам, может стать одним из вкусных способов добавить растительные соединения в рацион.

Это успокаивающий ритуал. Гутьеррес отмечает, что сам процесс заваривания чая может успокаивать. По словам автора, это еще одна возможная польза для почек: хронический стресс может повышать давление, а это важный фактор риска болезни почек. «Приготовление имбирного чая само по себе может быть медитативным и успокаивающим, а это полезно для давления. К тому же мне нравится, что этот напиток глубоко укоренен во многих культурах, а знания о нем передаются из поколения в поколение», — делится Гутьеррес.

Шоу напоминает, что имбирь давно используют в традиционной китайской медицине, где его ценят за возможные лечебные свойства. Сегодня исследователи продолжают изучать его биологически активные соединения, в том числе с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Это простой напиток. Еще одно преимущество обычного имбирного чая, по словам автора, в том, что в нем нет кофеина. Если заваривать его без добавок, в нем, как правило, очень мало натрия, калия, фосфора и белка. Поэтому он может стать простым вариантом для многих людей с проблемами почек. Но Шоу подчеркивает, что индивидуальные потребности в питании сильно различаются и зависят от функции почек и лечения. Если у вас болезнь почек, обсудите с диетологом по почечному питанию, как имбирный чай вписывается в ваш личный план питания и питья.

Как пить имбирный чай. Шоу дает несколько советов:

Заваривайте его со свежими добавками, например с лимоном или мятой. Эрнандес советует заваривать чай с перечной мятой для освежающего травяного настоя. Можно также добавить немного лимонного сока для яркого цитрусового вкуса. Если вы следите за добавленным сахаром, не подслащивайте чай или используйте заменители, одобренные вашими врачами.

Пейте его со льдом и газированной водой. По словам автора, один из ее любимых дневных вариантов — положить пакетик имбирного чая в стакан газированной воды. Это добавляет вкуса, когда нужно взбодриться без кофеина, и можно не беспокоиться, что он помешает сну.

Приготовьте из него латте с молоком или растительным молоком. Шоу пишет, что молоко — отличный способ добавить в чай питательные вещества. Людям с заболеваниями почек она советует обсудить с врачом, какое растительное молоко им подходит. Некоторые виды содержат меньше калия или фосфора, чем другие, а это важно для тех, кому рекомендовали ограничивать эти вещества.

Пейте его из любимой кружки или стакана. Кросмер предлагает выйти за рамки привычной чайной чашки. «Пейте напиток днем из [термостойкого] бокала для вина, коктейля или мартини — так веселее! Это освежает, увлажняет, и кажется, что пьешь что-то большее, чем воду», — говорит она.

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