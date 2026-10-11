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Звезда фильма «Основной инстинкт» рассказал, как на его жизнь повлиял характер дедушки из Беларуси

  • 11.10.2026, 15:29
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Звезда фильма «Основной инстинкт» рассказал, как на его жизнь повлиял характер дедушки из Беларуси
МАЙКЛ ДУГЛАС

Майкл Дуглас опубликовал мемуары.

82-летняя звезда Голливуда Майкл Дуглас опубликовал мемуары «Чертовски захватывающая поездка», в которых откровенно рассказал о своей личной жизни, пишет Daily Mail.

В книге рассказывается о глубоко укоренившейся неуверенности, внушенной ему легендарным отцом — звездой «Спартака» Кирком Дугласом, в чьей тени он провел шесть десятилетий карьеры, пытаясь вырваться. Дугласу-младшему это определенно удалось — хотя бы потому, что он получил «Оскары», которые его отцу так и не достались. Один в 1976 году за совместное продюсирование удостоенного множества «Оскаров» фильма «Пролетая над гнездом кукушки», а второй в 1988 году за лучшую мужскую роль — за воплощение безжалостного финансиста Гордона Гекко в «Уолл-стрит».

Мать Майкла, актриса Диана Дилл, устала от серийных измен Кирка и развелась с ним, когда их старшему сыну было шесть лет. Кирк, по словам Дугласа, «унаследовал от своего отца взрывной характер <…> если мы провинились, он нас бил». Дуглас добавляет, что был «эмоционально закрыт с раннего возраста, укрывшись за своей стальной оболочкой» и всю жизнь испытывал страх перед отцом. Хотя Кирк пытался направить Майкла на юридическое поприще, говоря ему, что «кинопроизводство — самая грустная профессия в мире», тот пошел по отцовским стопам в актерство.

Напомним, что дедушкой актера был Гершл Даниелович (1884−1954). Он родился в Чаусах Могилевской области, в 1910-м он с женой эмигрировал в США. Там в 1916-м у него родился Исер Даниелович (известный как Кирк Дуглас), у последнего — Майкл Дуглас.

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