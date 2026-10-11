ВСУ показали мощную атаку на позиции оккупантов

ВСУ показали мощную атаку на позиции оккупантов1
- 11.10.2026, 15:35
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Танк и Bradley расстреляли укрепления россиян прямой наводкой.
Экипажи танка и боевой машины пехоты Bradley 475-го штурмового полка Code 9.2 выдвинулись на передовую и нанесли удары прямой наводкой по позициям российских оккупантов.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские военные под прикрытием собственных беспилотников приблизились к вражеским позициям и открыли огонь по противнику.
Во время выполнения боевого задания дроны обеспечивали прикрытие бронетехники с воздуха и контролировали маршрут её передвижения.
После нанесения ударов экипажи танка и Bradley успешно вернулись к месту дислокации.