ВСУ показали мощную атаку на позиции оккупантов 1 11.10.2026, 15:35

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Танк и Bradley расстреляли укрепления россиян прямой наводкой.

Экипажи танка и боевой машины пехоты Bradley 475-го штурмового полка Code 9.2 выдвинулись на передовую и нанесли удары прямой наводкой по позициям российских оккупантов.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские военные под прикрытием собственных беспилотников приблизились к вражеским позициям и открыли огонь по противнику.

Во время выполнения боевого задания дроны обеспечивали прикрытие бронетехники с воздуха и контролировали маршрут её передвижения.

После нанесения ударов экипажи танка и Bradley успешно вернулись к месту дислокации.

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