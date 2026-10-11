В Беларуси стартовали странные «миротворческие» учения ОДКБ 1 11.10.2026, 15:44

3,368

Иллюстрационное фото

В маневрах участвуют войска РФ и контингенты еще четырех стран.

В Витебске на площади Победы открылось командно-штабное учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2026». В церемонии приняли участие контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Официально заявляется, что военные будут отрабатывать подготовку и проведение «миротворческой операции». Однако состав участников и характер задач заставляют усомниться, что речь идет только о миротворчестве.

В учениях задействованы не только воинские подразделения, но и представители органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и национальной гвардии. Отдельно проходит спецучение «Барьер-2026», связанное с РХБ-защитой, медицинским обеспечением и «ликвидацией источников биологических угроз».

На церемонии в Витебске выступил начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси — первый замминистра обороны Владимир Белый. Он заявил, что учения проходят «в условиях глобального военно-политического кризиса» и обвинил страны Запада в подготовке к «новой горячей войне».

По словам Белого, уровень военной опасности в регионе якобы постоянно растет, а Запад «вмешивается во внутренние дела» государств ОДКБ и способствует затягиванию войны в Украине.

В тот же день в Старых Дорогах стартовало специальное учение «Барьер-2026». Заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев заявил, что к совместным действиям привлекаются подразделения силовых структур разных стран.

«Особенностью предстоящего учения является то, что к совместным действиям кроме воинских формирований привлекаются подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск национальной гвардии», — сказал он.

Фактически под вывеской «миротворческих» маневров в Беларуси отрабатывается взаимодействие армейских и силовых структур ОДКБ. На фоне участия России в войне против Украины и постоянных угроз режима Лукашенко соседним странам такие учения выглядят как демонстрация силы.

Всего в маневрах участвуют более 1500 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. Также задействованы около 80 беспилотников разных типов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com