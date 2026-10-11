Ученые обнаружили новый вид подводных гигантов 11.10.2026, 16:06

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Иллюстрационное фото

Огромное ракообразное 30 лет скрывалось у всех на виду.

Более 30 лет назад у берегов Пуэрто-Рико на дне Карибского моря на глубине 500 метров ученые обнаружили огромное ракообразное, известное как гигантская изопода рода Bathynomus длиной более 32 см. Все это время экземпляр хранился в коллекции Тюбингенского университета в Германии. Считалось, что эта изопода принадлежит к давно известному виду, но оказалось, что это не так. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет Gizmodo.

Глубоководные гигантские изоподы относятся к тому же отряду ракообразных, что и наземные крошечные мокрицы, которых можно увидеть в Европе и Северной Америке. Если наземные мокрицы достигают в длину 10-15 мм, то гигантские изоподы рода Bathynomus вырастают в длину до 50 см. Это одни из самых крупных беспозвоночных на Земле. Их масса достигает 2,6 кг, а жить они могут на глубине до 2,5 километров.

Фото: Gizmodo

Представители рода Bathynomus встречаются в океанах по всему миру, но впервые они появились в Мексиканском заливе более 15 миллионов лет назад. Изоподам потребовалось 10 миллионов лет, чтобы эволюционировать в огромных ракообразных, ведь изначально их длина не превышала 15 см.

Ученые решили провести новое исследование гигантской изоподы, которая хранилась в коллекции Тюбингенского университета и оказалось, что более 30 лет это ракообразное считали представителем известного вида Bathynomus giganteus, хотя это не так. Тщательный анализ анатомических особенностей с помощью компьютерной томографии позволил выяснить, что данное морское беспозвоночное принадлежит к новому виду — Bathynomus tuebingoborikensis.

Ученые дали такое название путем слияния двух слов: «boriken», ведь так коренные народы называют Пуэрто-Рико, и «Тюбинген», город, где хранился экземпляр гигантской изоподы.

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