Илон Маск стал крупнейшим донором республиканцев в борьбе за Конгресс 13.10.2026, 2:57

ФОТО: GETTY IMAGES

Бизнесмен выделил более $275 млн на предвыборную кампанию.

Илон Маск стал крупнейшим донором Республиканской партии, выделив более $275 млн на ключевые гонки ноябрьских промежуточных выборов по всей стране. Об этом сообщает FT со ссылкой на заявление представителя партии.

Республиканцы стремятся сохранить контроль над Конгрессом, и сделанные за последние месяцы взносы самого богатого человека в мире укрепляют финансовое преимущество партии. По прогнозам, демократы могут вернуть контроль над Палатой представителей, тогда как судьба Сената остается неопределенной.

Щедрые пожертвования могут вернуть Маска в лагерь MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку великой снова») после разрыва с Трампом в 2025 году. Недавно миллиардер ужинал в Белом доме и получил Национальную медаль науки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com