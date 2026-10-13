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Илон Маск стал крупнейшим донором республиканцев в борьбе за Конгресс

  • 13.10.2026, 2:57
Илон Маск стал крупнейшим донором республиканцев в борьбе за Конгресс
ФОТО: GETTY IMAGES

Бизнесмен выделил более $275 млн на предвыборную кампанию.

Илон Маск стал крупнейшим донором Республиканской партии, выделив более $275 млн на ключевые гонки ноябрьских промежуточных выборов по всей стране. Об этом сообщает FT со ссылкой на заявление представителя партии.

Республиканцы стремятся сохранить контроль над Конгрессом, и сделанные за последние месяцы взносы самого богатого человека в мире укрепляют финансовое преимущество партии. По прогнозам, демократы могут вернуть контроль над Палатой представителей, тогда как судьба Сената остается неопределенной.

Щедрые пожертвования могут вернуть Маска в лагерь MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку великой снова») после разрыва с Трампом в 2025 году. Недавно миллиардер ужинал в Белом доме и получил Национальную медаль науки.

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