Илон Маск стал крупнейшим донором республиканцев в борьбе за Конгресс
- 13.10.2026, 2:57
Бизнесмен выделил более $275 млн на предвыборную кампанию.
Илон Маск стал крупнейшим донором Республиканской партии, выделив более $275 млн на ключевые гонки ноябрьских промежуточных выборов по всей стране. Об этом сообщает FT со ссылкой на заявление представителя партии.
Республиканцы стремятся сохранить контроль над Конгрессом, и сделанные за последние месяцы взносы самого богатого человека в мире укрепляют финансовое преимущество партии. По прогнозам, демократы могут вернуть контроль над Палатой представителей, тогда как судьба Сената остается неопределенной.
Щедрые пожертвования могут вернуть Маска в лагерь MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку великой снова») после разрыва с Трампом в 2025 году. Недавно миллиардер ужинал в Белом доме и получил Национальную медаль науки.