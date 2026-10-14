Главные факты о промежуточных выборах в США

Главные факты о промежуточных выборах в США4
- 14.10.2026, 14:25
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История не на стороне Трампа.
Промежуточные выборы в США, которые пройдут 3 ноября, могут привести к смене большинства в Палате представителей и серьезно осложнить президенту США Дональду Трампу проведение своей политики. При этом борьба за Сенат обещает быть гораздо напряженнее, пишет Council on Foreign Relations (перевод — сайт Charter97.org).
Большинство мест в Конгрессе США, по прогнозам экспертов, уже фактически распределено. Главная борьба развернется лишь за 20 мест в Палате представителей и пять мест в Сенате.
Демократам достаточно получить три дополнительных места, чтобы вернуть контроль над нижней палатой. История не на стороне Трампа: в 37 из последних 41 промежуточных выборов партия президента теряла места в Палате представителей. Низкий рейтинг Трампа и рост стоимости жизни усиливают позиции оппозиции.
«Контроль над Палатой представителей — это поражение, которого республиканцам трудно будет избежать», — отмечают аналитики.
В Сенате ситуация сложнее. Республиканцы защищают 22 из 35 мест, выставленных на выборы, причем большинство из них находятся в штатах, где Трамп победил в 2024 году. Однако рост цен на топливо и недовольство экономической ситуацией поставили под угрозу даже некоторые традиционно надежные позиции партии.
Не менее важными станут и выборы на уровне штатов. В ноябре американцы будут выбирать губернаторов в 36 штатах и депутатов законодательных собраний в 46 штатах. Успех демократов на местном уровне может стать для партии важным шагом к укреплению позиций перед следующими президентскими выборами.