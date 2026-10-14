закрыть
15 октября 2026, четверг, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус Федор Лапоухов стал лучшим игроком чемпионата Болгарии по футболу

  • 14.10.2026, 14:18
Белорус Федор Лапоухов стал лучшим игроком чемпионата Болгарии по футболу
Федор Лапоухов

По оценке авторитетного статистического портала.

Белорусский вратарь софийского «ЦСКА» Федор Лапоухов — лучший игрок чемпионата Болгарии по средней оценке статистического портала Sofascore на данный момент, пишет «Прессбол».

Средняя оценка вратаря сборной Беларуси составляет 7,48 балла. Следом в топ-3 тоже идут голкиперы: Пламен Илиев из варнского «Спартака» (7.,47) и Светослав Вуцов из «Левски» (7.40)

Всего Лапоухов в сезоне вышел на поле в 11 матчах, пропустил девять голов и четыре матча сыграл «на ноль».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страсти и парадоксы нефтегаза
Страсти и парадоксы нефтегаза Михаил Крутихин
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам Петр Олещух
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников