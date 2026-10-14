Белорус Федор Лапоухов стал лучшим игроком чемпионата Болгарии по футболу 14.10.2026, 14:18

Федор Лапоухов

По оценке авторитетного статистического портала.

Белорусский вратарь софийского «ЦСКА» Федор Лапоухов — лучший игрок чемпионата Болгарии по средней оценке статистического портала Sofascore на данный момент, пишет «Прессбол».

Средняя оценка вратаря сборной Беларуси составляет 7,48 балла. Следом в топ-3 тоже идут голкиперы: Пламен Илиев из варнского «Спартака» (7.,47) и Светослав Вуцов из «Левски» (7.40)

Всего Лапоухов в сезоне вышел на поле в 11 матчах, пропустил девять голов и четыре матча сыграл «на ноль».

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