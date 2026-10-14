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Польша изменила планы по автобану, ведущему к Беларуси

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  • 14.10.2026, 15:42
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Польша изменила планы по автобану, ведущему к Беларуси

Варшава учитывает падение грузопотока и ситуацию с безопасностью.

Польские власти пока не планируют продлевать автомагистраль A2 до самой границы с Беларусью. Об этом пишет польское издание Moto.pl.

Речь идет об участке от узла Добрынь до государственной границы. В Министерстве инфраструктуры Польши объяснили, что строительство этого отрезка не планируется из-за характера погранперехода Кукурыки — Корощин, который обслуживает грузовой транспорт. От терминала в Корощине до Кукурык фуры движутся по специальной таможенной дороге.

При этом строительство A2 на востоке Польши продолжится, но только до узла Добрынь. Участок Кийовец — Добрынь должен быть готов в 2029 году, а отрезок Белая-Подляска — Кийовец, если не будет новых задержек, планируют завершить в 2030 году.

Как отмечает Moto.pl, отказ от удобного транзитного соединения с белорусской стороной связан не только с экономикой и падением грузопотока между Польшей и Беларусью. Важным фактором стала и безопасность на фоне напряженной ситуации на границе.

Современная трасса к границе могла бы упростить движение военных колонн. Поэтому инфраструктурные ограничения в этом районе помогают Польше лучше контролировать ситуацию и усиливают оборонное значение границы.

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