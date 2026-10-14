Пол Маккартни заявил, что помнит первые мгновения своей жизни 3 14.10.2026, 15:45

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Пол Маккартни

Легендарный музыкант поделился воспоминаниями.

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни рассказал, что помнит собственное рождение, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

84-летний музыкант помнит больницу Уолтон в Ливерпуле, где появился на свет, белую плитку на стенах и блеск металлических медицинских инструментов. Музыкант также вспомнил характерный звон, который мог сопровождать его рождение с помощью акушерских щипцов.

«У меня такое ощущение, будто я помню, как родился», — признался Маккартни. При этом он сразу оговорился, что не уверен в достоверности этих воспоминаний и допускает, что мог со временем их придумать.

«Я помню белую, очень стерильную плитку, хромированные инструменты и звон. Меня вытаскивали щипцами», — рассказал музыкант. Полер заметила, что сама тоже родилась с применением акушерских щипцов.

Воспоминания вернулись после того, как дочь музыканта, дизайнер Стелла Маккартни, попросила отца рассказать о самом раннем воспоминании.

Пол Маккартни — отец пятерых детей. Троих он воспитал вместе с первой женой Линдой Маккартни, а младшая дочь Беатрис родилась в браке с Хизер Миллс. Музыкант ранее рассказывал, что теперь его взрослые дети сами дают ему советы.

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