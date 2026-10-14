Уличный музыкант из Минска стал звездой соцсетей 4 14.10.2026, 16:58

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Его саксофон можно услышать в разных местах столицы.

Уличный музыкант, играющий на саксофоне возле станций метро в Минске, не в первый раз становится героем постов в Threads. Вчера одна из жительниц столицы встретила его во Фрунзенском районе столицы и поделилась впечатлениями от выступления.

«Сегодня попала на концерт на Каменной горке. Стояла и так наслаждалась чудесной музыкой, что пропустила свои троллейбусы», — написала она.

Другие минчане рассказали о том, что уличного музыканта Илью Ровдо можно встретить и в других местах Минска, и он уже стал широко известен в соцсетях. Многие также отметили его мастерство. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Видно, как музыкант просто кайфует от саксофона.

— Невозможно не услышать эту музыку, проходя мимо. Она цепляет до глубины души! Браво.

— Очень классный! Тоже слушаю его, когда прохожу мимо. На «Могилевской» играет.

— Жаль на «Востоке» не услышать. Прекрасная импровизация.

— Я бы стояла и слушала бесконечно. Вторая песня — вообще из любимых.

— Круто, профессионально.

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