Арина Соболенко вылетела с турнира WTA в Ухани 13 14.10.2026, 17:12

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АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: WANG HE/GETTY IMAGES

Белоруска уступила теннисистке из США.

Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко не смогла пробиться в третий раунд одиночного разряда Открытого чемпионата Ухани по теннису, сезона 2026 года.

В поединке второго круга, хардового «тысячника», экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в трех сетах проиграла американке Энн Ли (31 WTA).

Встреча, которая продолжалась 2 часа и 28 минут завершилась волевой победой 26-летней американской теннисистки Энн Ли на тай-брейке, со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

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