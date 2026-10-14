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Арина Соболенко вылетела с турнира WTA в Ухани

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  • 14.10.2026, 17:12
  • 3,468
Арина Соболенко вылетела с турнира WTA в Ухани
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: WANG HE/GETTY IMAGES

Белоруска уступила теннисистке из США.

Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко не смогла пробиться в третий раунд одиночного разряда Открытого чемпионата Ухани по теннису, сезона 2026 года.

В поединке второго круга, хардового «тысячника», экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в трех сетах проиграла американке Энн Ли (31 WTA).

Встреча, которая продолжалась 2 часа и 28 минут завершилась волевой победой 26-летней американской теннисистки Энн Ли на тай-брейке, со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

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