Почему электромобили любят все, кроме вестибулярного аппарата пассажиров 8 14.10.2026, 17:33

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Фото: Getty Images

Ответ ученых.

Электромобили нравятся водителям благодаря тихой работе и быстрому разгону, но у некоторых пассажиров поездки на них вызывают тошноту и головокружение. Ученые предполагают, что дело в особенностях ускорения, торможения и отсутствии привычных звуков двигателя, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Одно из возможных объяснений связано с тем, как мозг воспринимает движение. Обычно человек одновременно ориентируется на зрение, сигналы вестибулярного аппарата и ощущения тела. Когда эти сигналы не совпадают, может возникнуть укачивание. В электромобилях двигатель почти не шумит и не вибрирует, поэтому пассажирам бывает сложнее распознавать изменения скорости.

Другой фактор — рекуперативное торможение, при котором отпускание педали акселератора замедляет автомобиль и возвращает энергию в аккумулятор. Если скорость меняется резко, пассажира может раскачивать вперед-назад. Электромобили также способны быстрее ускоряться и замедляться, чем машины с двигателями внутреннего сгорания.

«Человек может ощущать, будто его раскачивает вперед-назад в тот момент, когда скорость автомобиля внезапно меняется», — объясняет невролог Николас Хак.

Однако исследования пока находятся на ранней стадии. Ученые подчеркивают, что укачивание зависит и от стиля вождения, а также от индивидуальной предрасположенности. Чаще с ним сталкиваются дети и женщины.

Специалисты советуют пассажирам смотреть на дорогу, не читать и не пользоваться телефоном, а при возможности садиться спереди. Производители также могут смягчать ускорение и настраивать рекуперативное торможение, чтобы поездки были комфортнее.

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