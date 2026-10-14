Сын экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова покончил с собой
- 14.10.2026, 18:08
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Ивану Гудкову было 22 года.
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил в своем Telegram-канале, что его старший сын покончил с собой.
«В нашей семье произошло огромное горе — наш с Соней старший сын Иван добровольно ушел из жизни», — написал политик.
Гудков уточнил, что его сын на протяжении многих лет боролся с тяжелыми внутренними проблемами, которые так и не удалось преодолеть. Что именно произошло, не уточняется. Экс-парламентарий призвал не беспокоить его семью в ближайшее время, чтобы дать возможность пережить трагедию.
У Дмитрия Гудкова трое детей: дочь Анастасия и сын Иван от первого брака, а также сын Александр от второго брака. На данный момент политик живет за границей.