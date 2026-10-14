Зеленский впервые встретится с Мадяром
- 14.10.2026, 18:49
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Закрытые переговоры состоятся на саммите ЕС в Брюсселе.
В Брюсселе состоится саммит ЕС, где обсудят укрепление границ, энергетический кризис и бюджет. Также в пятницу запланированы первые закрытые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в Facebook.
Заседание в Брюсселе будет посвящено дальнейшему укреплению обороны внешних границ Европы и разрешению энергетического кризиса.
Кроме того, участники обсудят ключевой семилетний бюджет ЕС, необходимый для развития нашей страны.
Перед началом саммита пройдет встреча с премьер-министрами Вышеградской группы. В четверг политик примет участие в координационной встрече глав государств, которую проводит итальянский премьер-министр.
«В пятницу утром я начну свои официальные, закрытые переговоры с президентом Украины впервые», - отметил Петер Мадяр.
До возвращения главы в пятницу вечером работу правительства будет координировать заместитель премьер-министра Балинт Рафф.