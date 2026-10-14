Ученые создали умный свет, который вернет пенсионерам яркость красок

Ученые создали умный свет, который вернет пенсионерам яркость красок1
- 14.10.2026, 19:01
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Технологию готовятся внедрить в массовое производство.
С возрастом хрусталик человеческого глаза желтеет и хуже пропускает короткие волны света, из-за чего пожилые люди теряют способность различать похожие оттенки. Специалисты из университета Фудань в Китае разработали математическую модель освещения, компенсирующую эти возрастные изменения, и описали ее в журнале Optics Express.
Ученые перебрали более 11 тысяч вариантов сочетаний световых волн, чтобы свет оставался привычным нейтрально-белым. Компьютерное моделирование помогло выбрать два лучших варианта: первый максимально улучшает различение цветов, а второй сохраняет их естественный вид. Тестирование на 34 добровольцах старше 70 лет показало, что новый подход возвращает глазам почти половину утраченной с годами чувствительности к оттенкам. При этом цвет предметов вокруг не искажался и выглядел естественно.
«Освещение, учитывающее возрастные изменения зрения, поможет пожилым людям сохранить самостоятельность при чтении инструкций, сортировке лекарств или выборе одежды», — отметил руководитель исследования Ци Дай. По его словам, такие лампы можно безопасно использовать в общих комнатах, где вместе находятся люди разных поколений.
Ожидается, что новый подход к освещению будет полезен не только для жилых помещений, но и для настройки экранов электронных устройств, делая их более комфортными для стареющего глаза.
Сейчас технологию готовятся внедрить в массовое производство. Китайская компания OPPLE Lighting уже работает над выпуском первых коммерческих светильников на базе новой модели. Перед стартом продаж разработчики планируют провести дополнительные испытания в реальных бытовых условиях и проверить, как новый свет воспринимается более молодой аудиторией в общих пространствах.