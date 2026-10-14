Ученые: 10 минут с нейросетью влияют на когнитивные способности человека 4 14.10.2026, 20:01

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Иллюстрационное фото

ИИ снижает концентрацию и продуктивность пользователей.

10 минут работы с искусственным интеллектом критически снижают способность человека доводить до конца сложные задания. К такому выводу пришла международная группа специалистов из Калифорнийского университета в Беркли, Оксфорда и Массачусетского технологического института. Свои результаты они представили на Конференции по языковому моделированию.

Чтобы проверить, как быстро падает концентрация внимания, исследователи набрали 1222 добровольца. В первом эксперименте 354 участника решали математические задачи на дроби и вопросы из теста для бакалавриата SAT. Одна группа пользовалась ChatGPT, а другая полагалась исключительно на собственные знания. Изначально люди с доступом к нейросети показывали отличные результаты, но на половине теста ученые отключили помощника. В этот момент точность ответов резко упала, а количество пропущенных вопросов выросло.

Схожую картину наблюдали в ходе еще двух экспериментов с участием 868 человек. Когда исследователи убирали доступ к чат-боту, пользователи чаще ошибались и сдавались при столкновении с трудностями. Те же, кто решал задачи без искусственного интеллекта, проявляли больше упорства и добивались успеха. Специалисты связывают это с потерей «продуктивной борьбы». Мгновенные ответы от машины приучают мозг к быстрому результату, из-за чего любая деятельность, требующая времени и усилий, начинает казаться неэффективной.

«Подобные процессы затрагивают всех — от школьников до ведущих мировых экспертов», — отметил автор исследования Брайан Кристиан, научный сотрудник Центра совместимого с человеком ИИ. По его словам, изначально созданные для помощи нейросети часто действуют во вред пользователям, лишая их возможности найти свои сильные стороны через преодоление трудностей.

Перекладывание задач на алгоритмы искажает понимание предмета и может помешать исследователям погрузиться в материал. Специалисты предлагают менять форматы взаимодействия с ИИ: вместо выдачи готовых решений нейросети будущего должны работать как наставники, помогающие человеку развивать собственные навыки, а не подменять их полностью.

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