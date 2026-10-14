В Болгарии подожгли более 10 антенн Starlink 7 14.10.2026, 20:09

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Иллюстрационное фото

Всего их в стране 17.

Неизвестные подожгли 11 из 17 антенн спутниковой системы Starlink на секретном объекте вблизи столицы Болгарии Софии. Оборудование обеспечивает связью Украину, сообщило болгарское издание Novinite со ссылкой на заявление депутата Ивайло Мирчева.

По словам парламентария, к поджогу причастны двое мужчин в масках. Инцидент произошел в ночь на 10 октября.

Мирчев отметил, что сгоревшие антенны обеспечивали связь со спутниками Starlink, которыми пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе войны против РФ. Политик подчеркнул, что об инциденте не сообщили ни МВД, ни СМИ, «как будто ничего не произошло». По его словам, это поднимает вопросы о работе служб безопасности и их способности предотвращать подобные диверсии.

Депутат потребовал выяснить, почему автомобили полиции появились на месте происшествия только в «последние часы» пожара.

До этого на Украине пожаловались на ограничения в работе терминалов Starlink. Советник Зеленского Сергей Бескрестнов сообщил, что они распространяются на «военный пакет» услуг StarShield.

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