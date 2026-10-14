В Индии родился ребенок с двумя головами 5 14.10.2026, 20:23

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Фото: NDTV

Мальчику оказывают всю необходимую помощь.

Жительница Индии родила ребенка с пороком развития. Об этом сообщает NDTV.

Женщина из штата Одиша попала в больницу на 32-й неделе беременности, вместе с мужем они ожидали первенца.

Во время родов на свет появился мальчик. У него одна пара рук, одна пара ног и одна мочеполовая система с наружными мужскими половыми органами. Однако у него было две головы. Какие-либо подробности о других дефектах внутренних органов врачи не раскрыли.

Сейчас мальчику оказывают всю необходимую помощь. Врачи проводят обследования, чтобы определить дальнейшую тактику.

«В таких случаях здоровье ребенка зависит от характера анатомических аномалий, затронутых органов и осложнений, возникающих после рождения», – сообщается в публикации.

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