Фермер нашел на своем участке 3000-летние статуи Рамзеса II

Фермер нашел на своем участке 3000-летние статуи Рамзеса II1
- 14.10.2026, 20:48
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Фотофакт.
В деревне Бехбейт эль-Хагар в дельте Нила обнаружены остатки двух колоссальных статуй фараона Рамзеса II. Открытие было сделано после того, как фермер заметил на своем поле загадочный каменный блок и сообщил властям, пишет Daily Mail.
В министерстве туризма и древностей Египта сообщили, что статуям может быть около 3000 лет. Одной из самых впечатляющих находок стала гигантская голова Рамзеса II высотой около 1,6 метра. Он изображен в двойной короне, символизирующей объединение Верхнего и Нижнего Египта. Эксперты оценивают, что полный памятник изначально мог достигать около 8,5 метра в высоту вместе с основанием.
Вторая статуя еще крупнее — около 2,4 метра в длину, хотя у нее отсутствуют ноги и нижняя часть. Несмотря на возраст, черты лица статуи остаются удивительно хорошо сохранившимися.
Раскопки также обнаружили блок розового гранита с иероглифическими надписями, содержащими титулы, связанные с Рамзесом II.
Чиновники похвалили фермера, чья быстрая реакция привела к открытию, заявив, что его действия помогли защитить важную часть культурного наследия Египта. Археологи считают, что находки могут дать ценные сведения о древнем храмовом комплексе, который когда-то стоял в этом районе, и о его роли во времена правления Рамзеса II.