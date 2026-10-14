Фермер нашел на своем участке 3000-летние статуи Рамзеса II 1 14.10.2026, 20:48

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Иллюстрационное фото

Фотофакт.

В деревне Бехбейт эль-Хагар в дельте Нила обнаружены остатки двух колоссальных статуй фараона Рамзеса II. Открытие было сделано после того, как фермер заметил на своем поле загадочный каменный блок и сообщил властям, пишет Daily Mail.

В министерстве туризма и древностей Египта сообщили, что статуям может быть около 3000 лет. Одной из самых впечатляющих находок стала гигантская голова Рамзеса II высотой около 1,6 метра. Он изображен в двойной короне, символизирующей объединение Верхнего и Нижнего Египта. Эксперты оценивают, что полный памятник изначально мог достигать около 8,5 метра в высоту вместе с основанием.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Вторая статуя еще крупнее — около 2,4 метра в длину, хотя у нее отсутствуют ноги и нижняя часть. Несмотря на возраст, черты лица статуи остаются удивительно хорошо сохранившимися.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Раскопки также обнаружили блок розового гранита с иероглифическими надписями, содержащими титулы, связанные с Рамзесом II.

Чиновники похвалили фермера, чья быстрая реакция привела к открытию, заявив, что его действия помогли защитить важную часть культурного наследия Египта. Археологи считают, что находки могут дать ценные сведения о древнем храмовом комплексе, который когда-то стоял в этом районе, и о его роли во времена правления Рамзеса II.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

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