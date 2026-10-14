Назван простой способ продлить глубокий сон 14.10.2026, 21:02

3,902

Иллюстрационное фото

Он доступен многим.

10 минут умеренной или интенсивной физической активности в день продлевают фазу медленного сна у молодых людей, особенно в начале ночи. К такому выводу пришли исследователи Техасского университета в Остине, проанализировав данные фитнес-трекеров студентов. Результаты опубликованы в Journal of Physical Activity & Health.

Ученые изучали не только общую продолжительность нагрузок, но и регулярность движения в течение недели. К умеренной или интенсивной активности относили, например, быструю ходьбу и езду на велосипеде — нагрузки, при которых дыхание учащается, но человек еще может разговаривать.

Настроение и уровень энергии оценивали по результатам опросов. Ученые собирали данные о структуре сна каждую ночь с помощью фитнес-браслетов, а утром просили испытуемых заполнять электронные анкеты.

«Медленный сон или NREM играет важную роль в физическом восстановлении и работе мозга. Это первая и самая продолжительная фаза сна, которая наступает сразу после засыпания. В этой фазе организм восстанавливает ресурсы, а мозг активно обрабатывает информацию и закрепляет воспоминания», — отметили ученые.

Регулярная легкая активность — прогулки, вставание из-за стола и перерывы в сидении — также была связана с лучшим настроением и большей энергией на следующее утро.

Исследование носило наблюдательный характер: оно выявило связь между движением и особенностями сна, но не доказало, что физическая активность напрямую улучшает его качество в целом. Кроме того, в исследовании участвовали молодые люди, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на другие возрастные группы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com