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Пилот «Пикассо» нарисовал «Крик» Эдварда Мунка над небом США

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  • 14.10.2026, 21:21
  • 2,630
Пилот «Пикассо» нарисовал «Крик» Эдварда Мунка над небом США
Иллюстрационное фото

Фотофакт.

Американский пилот, известный в авиакругах как «Пилот Пикассо», воссоздал картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик». Об этом сообщает издание Airway Buzz в Instagram.

«Пилот Пикассо» создал схематичное изображение картины, пролетев на частном самолете Cessna Skylane RG с регистрационным номером N1810R над воздушным пространством США.

Полет отслеживался с помощью специального радара. Его данные показали, как с помощью точных маневров летчик прошел весь путь, который выстроился в картину «Крик». На реализацию этой идеи ушло пять часов и 40 минут. Отмечается, что ранее таким способом «Пилот Пикассо» воссоздал работу Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

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