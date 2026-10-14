закрыть
15 октября 2026, четверг, 0:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сегодня пройдут очередные матчи Лиги чемпионов

1
  • 14.10.2026, 21:35
Сегодня пройдут очередные матчи Лиги чемпионов
Иллюстрационное фото

«Рома» примет «Реал», «Манчестер Сити» – «ПСЖ».

Сегодня, 14 октября, пройдут матчи 2-го тура группового этапа общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига чемпионов, общий этап, 14 октября (время – минское):

19:45. ЛАСК – «Ливерпуль»;

19:45. «Фейеноорд» – «Комо»;

22:00. «Бетис» – «Порту»;

22:00. «Рома» – «Реал» Мадрид;

22:00. «Манчестер Сити» – «ПСЖ»;

22:00. «Шахтёр» – АЕК Афины;

22:00. «Астон Вилла» – «Фенербахче»;

22:00. «Слован» Братислава – «Штутгарт»;

22:00. «Будё-Глимт» – «Боруссия» Дортмунд.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1, 4:3 пен.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страсти и парадоксы нефтегаза
Страсти и парадоксы нефтегаза Михаил Крутихин
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам
Неожиданные последствия ударов по российским дата-центрам Петр Олещух
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников