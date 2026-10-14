ESPN назвал 10 лучших супертяжеловесов мира 14.10.2026, 22:12

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Александр Усик

Украинский боксер занял первую строчку.

ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира в супертяжелом весе.

Украинец Александр Усик занимает первое место. На второй строчке рейтинга — британец Тайсон Фьюри, который 11 декабря проведет бой против Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версии WBO Даниэль Дюбуа занимает третью позицию, а чемпион IBF Филип Хргович — пятую. Обладатель пояса WBC Агит Кабайел расположился на девятой строчке.

Рейтинг супертяжелого веса по версии ESPN:

1. Александр Усик (Украина)

2. Тайсон Фьюри (Великобритания)

3. Даниэль Дюбуа (Великобритания)

4. Фабио Уордли (Великобритания)

5. Филип Хргович (Хорватия)

6. Энтони Джошуа (Великобритания)

7. Мозес Итаума (Великобритания)

8. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

9. Агит Кабайел (Германия)

10. Фрэнк Санчес (Куба)

Напомним, что в последний раз Усик выходил на ринг 23 мая: в египетской Гизе украинец провел бой с кикбоксером Рико Верховеном. Усик победил техническим нокаутом за секунду до окончания 11-го раунда и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

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