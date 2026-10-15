Мбаппе побил исторический рекорд Месси в Лиге чемпионов 15.10.2026, 4:57

КИЛИАН МБАППЕ

ФОТО: GETTY IMAGES

Французский форвард «Реала» провел свой сотый матч в Лиге чемпионов.

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории Лиги Чемпионов, который сыграл 100 матчей.

27-летний Мбаппе вышел в стартовом составе «Реала» на гостевой матч против «Ромы» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

На момент игры его возраст составляет 27 лет и 298 дней, что стало новым рекордом. Прежнее достижение принадлежало аргентинцу Лионелю Месси, который сыграл свой 100-й матч в ЛЧ в сентябре 2015 года в возрасте 28 лет и 84 дней.

Месси также встречался с «Ромой» в своем юбилейном матче, и теперь Мбаппе побил его рекорд против того же соперника.

В своем сотом матче в ЛЧ Мбаппе забил гол, который стал 72-м в этом турнире. Встреча «Рома» — «Реал», начавшаяся в 22:00 по московскому времени, в данный момент продолжается.

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