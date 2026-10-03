Toyota обновляет свой самый продаваемый автомобиль 12 3.10.2026, 15:42

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Фото: Toyota

Corolla может превратиться в авто с силуэтом фастбэка.

Toyota готовит масштабное обновление Corolla — одного из самых популярных компактных автомобилей компании. Новое поколение, которое ожидается в 2028 модельном году, получит более агрессивный дизайн и новый гибридный силовой агрегат, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Вместо привычного консервативного седана Corolla может превратиться в автомобиль с силуэтом фастбэка, сочетающим черты седана и хэтчбека. Судя по изображениям, модель получит низкий кузов, резко наклоненное лобовое стекло и узкие задние фонари.

Главным новшеством станет гибридная установка на базе 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателя. По данным японского издания Nikkan Kogyo Shimbun, расход топлива может превысить 30 км на литр по циклу WLTC. Это соответствует примерно 70 милям на галлон.

Фото: Toyota

«Toyota делает ставку на многовариантную стратегию», — пишет Autoblog. Помимо гибридов, для разных рынков планируются бензиновые и подключаемые гибридные версии.

Новая аэродинамика и силовая установка должны повысить экономичность на 10–20%. При этом Toyota решила заметно изменить внешний вид машины, чтобы привлечь покупателей на фоне растущей популярности кроссоверов.

Такой подход может понравиться новым клиентам, но одновременно оттолкнуть часть традиционных покупателей Corolla, привыкших к сдержанному дизайну и предсказуемости модели.

Фото: Toyota

Фото: Toyota

Фото: Toyota

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