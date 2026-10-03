Александр Хацкевич высказался о ситуации в Беларуси 3 3.10.2026, 19:57

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АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

ФОТО: © DEAN MOUHTAROPOULOS / STAFF / GETTY IMAGES SPORT / GETTYIMAGES.RU

Легенда белорусского футбола поделился личной историей.

Легендарный белорусский футболист, звезда киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, что после 2020 года не может посещать страну и поделился личной историей:

«Скоро будет два года, как ушла из жизни мама. Самый родной человек, который у тебя был. И ты даже сегодня не можешь попасть к её могиле. Не знаю, что хуже: война или такая ситуация, которая сегодня сложилась не только у меня, но и у многих белорусов, выехавших из страны после 2020 года.

Об этом очень трудно говорить. Но такова жизнь сегодня, реалии очень суровы. Но нужно продолжать жить и помнить то, что у тебя остаётся. А это – память», – сказал Хацкевич.

Ранее в интервью сайту Charter97.org Александр Хацкевич рассказал, в чем секрет украинского сопротивления, назвал отличия в менталитете белорусов и украинцев, поставил диагноз белорусскому футболу и ответил молчащим о войне в Украине звездам спорта.

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