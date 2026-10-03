Белорусам пообещали погодные качели 3.10.2026, 16:27

1,136

От заморозков до летнего тепла.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси с 4 по 6 октября. По их прогнозам, она будет определяться в основном областью повышенного атмосферного давления, сообщает pogoda.by.

4 октября влияние высокого давления сохранится, и лишь ночью и утром на севере скажется малоактивный фронтальный раздел. Ожидается переменная облачность. Осадков в основном не будет, только ночью и утром местами на севере пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений, слабый или умеренный. Ночью температура составит +1…+7°С, на севере до +10°С, местами в юго-восточной половине страны возможны заморозки 0…−3°С. Днем будет от +14°С на севере до +22°С на юго-западе.

5 октября область повышенного давления продолжит определять погоду, но днем на севере страны скажется неустойчивая воздушная масса. Будет облачно с прояснениями. Осадков в основном не ожидается, лишь днем местами на севере возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западной четверти, умеренный, днем местами порывистый. Ночью температура +2…+9°С, днем от +13°С на северо-востоке до +21°С на юго-западе.

6 октября в целом сохранится влияние высокого давления, однако на севере страны погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Осадки в основном не прогнозируются, только местами на севере республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти, умеренный, местами порывистый, а днем в отдельных районах на севере сильный порывистый. Ночью температура составит +2…+9°С, местами до +11°С, днем +14…+20°С, на юге до +22°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com