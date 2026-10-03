Саудовская Аравия просит Европу включиться в войну с хуситами

Саудовская Аравия просит Европу включиться в войну с хуситами4
- 3.10.2026, 16:32
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Эр-Рияд ожидает военной поддержки, в частности, от Франции и Великобритании.
Саудовская Аравия планирует новую военную операцию против поддерживаемой Ираном группировки хуситов в Йемене и рассчитывает на помощь европейских стран. Об этом пишет Bild.
Эр-Рияд ожидает военной поддержки, в частности, от Франции и Великобритании. Глава саудовской разведки Турки бин Фейсал Аль Сауд также призвал Германию присоединиться к противодействию хуситам.
Он подчеркнул, что европейские страны заинтересованы в стабильности региона, поскольку пользуются его ресурсами и торговыми маршрутами. «Тот, кто извлекает выгоду из сырьевых ресурсов региона, должен способствовать миру и безопасности», — сказал Турки.
Несколько месяцев назад Саудовская Аравия предложила создать систему военной безопасности и наблюдения для Аравийского полуострова и пролива Баб-эль-Мандеб. По словам главы разведки, ни одна европейская страна тогда не согласилась участвовать в этой инициативе. Турки считает, что Европа напрямую заинтересована в защите этого маршрута, ведь через Баб-эль-Мандебский пролив идут суда к Суэцкому каналу, а оттуда в Европу.
В то же время у Саудовской Аравии уже есть союзники в борьбе с хуситами. По словам Турки, Франция участвует в соответствующих мероприятиях, а Великобритания помогает с дозаправкой самолетов в воздухе. Поддержку также оказывают Египет, Пакистан и Турция, в частности поставками, боеприпасами и разведданными.
Саудовский представитель подчеркнул, что защита международных торговых путей не должна оставаться исключительно американской ответственностью. «В этом должен участвовать весь мир», — сказал он.
В следующем месяце в Эр-Рияде должна пройти встреча Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Европейского союза. Турки надеется, что стороны наконец заключат торговое соглашение, переговоры по которому ведутся уже 30 лет. По его словам, такая договоренность могла бы стать первым шагом к более широкому сотрудничеству в сфере безопасности.