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Ученые доказали, что ужинать в компании полезнее

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  • 3.10.2026, 16:45
Ученые доказали, что ужинать в компании полезнее
Иллюстрационное фото

Команда протестировала гипотезу о «социальной физиологии».

Нашему организму не всё равно, сидим ли мы на семейном застолье или едим в одиночку. Специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) выяснили это в новом исследовании, пишет «Нож».

Учёные провели эксперимент с участием 108 добровольцев. Каждый участник съедал около 100 граммов белого пшеничного хлеба: сперва они ели в одиночестве, затем рядом с близким человеком. Исследователи же на протяжении двух часов следили за уровнем глюкозы в крови испытуемых.

Результаты показали, что при совместном перекусе уровень сахара в крови поднимался медленнее и быстрее возвращался к норме. Авторы назвали наблюдаемый эффект «социальной физиологией»: тело реагирует не только на факт приёма пищи, но и на присутствие рядом другого человека.

Команда протестировала гипотезу о «социальной физиологии» ещё в двух экспериментах. В первом людей подвергали воздействию холода, во втором — заставляли понервничать: сначала испытуемые справлялись со всем одни, потом находились вместе с близкими. Версия учёных подтвердилась: рядом с близким человеком тело реагировало на происходящее спокойнее.

«Регуляция сахара в крови зависит не только от того, что мы едим, но и с кем мы едим. Люди — взаимозависимые организмы, которые полагаются друг на друга, чтобы выжить», — поясняет Шир Ацил, соавтор исследования Шир Ацил.

По мнению авторов, в долгосрочной перспективе одиночество может приводить к нарушению регуляции глюкозы и повышать риск диабета второго типа. Однако проверить их предположение довольно сложно: нельзя надолго изолировать людей в лаборатории ради научного интереса.

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