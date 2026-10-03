Ученые доказали, что ужинать в компании полезнее

Ученые доказали, что ужинать в компании полезнее3
- 3.10.2026, 16:45
Команда протестировала гипотезу о «социальной физиологии».
Нашему организму не всё равно, сидим ли мы на семейном застолье или едим в одиночку. Специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) выяснили это в новом исследовании, пишет «Нож».
Учёные провели эксперимент с участием 108 добровольцев. Каждый участник съедал около 100 граммов белого пшеничного хлеба: сперва они ели в одиночестве, затем рядом с близким человеком. Исследователи же на протяжении двух часов следили за уровнем глюкозы в крови испытуемых.
Результаты показали, что при совместном перекусе уровень сахара в крови поднимался медленнее и быстрее возвращался к норме. Авторы назвали наблюдаемый эффект «социальной физиологией»: тело реагирует не только на факт приёма пищи, но и на присутствие рядом другого человека.
Команда протестировала гипотезу о «социальной физиологии» ещё в двух экспериментах. В первом людей подвергали воздействию холода, во втором — заставляли понервничать: сначала испытуемые справлялись со всем одни, потом находились вместе с близкими. Версия учёных подтвердилась: рядом с близким человеком тело реагировало на происходящее спокойнее.
«Регуляция сахара в крови зависит не только от того, что мы едим, но и с кем мы едим. Люди — взаимозависимые организмы, которые полагаются друг на друга, чтобы выжить», — поясняет Шир Ацил, соавтор исследования Шир Ацил.
По мнению авторов, в долгосрочной перспективе одиночество может приводить к нарушению регуляции глюкозы и повышать риск диабета второго типа. Однако проверить их предположение довольно сложно: нельзя надолго изолировать людей в лаборатории ради научного интереса.