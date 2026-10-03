Коронный трюк Лукашенко 1 Telegram-канал «Письма к дочери»

3.10.2026, 17:25

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Ставки с каждым разом растут.

Вчера российский премьер Мишустин познакомил кое-кого со своими финансовыми планами на будущий год. И эти финансовые планы кое-кого так восхитили, что он чуть не расплакался от умиления.

Сказал, что он потрясен в самом лучшем смысле этого слова. Что если у союзника эти планы сбудутся, то ему лично от этого хуже точно не будет.

Хотя, вот если посмотреть невооруженным глазом, то там же совершенно нечему восхищаться. Ну ты в курсе, что российские финансовые планы на будущий год состоят в том, чтобы не жалеть денег на войну. А на все остальное денег жалеть.

Поэтому на войну и свою национальную безопасность Россия в следующем году потратит чуть не половину своего государственного бюджета. А на все остальное, получается, не потратит.

В том числе на свои государственные программы. А кое-кто же так присосался к союзническим государственным программам, что от этого у него теперь все экономическое процветание зависит.

Ну и чему тут, спрашивается, радоваться? Тут плакать надо. А кое-кто радовался. Так радовался, что молчать не мог. А знаешь почему? Потому что у союзника в бюджете есть одна статья, на которую союзник не будет жалеть денег. Начиная со следующего года Россия ежегодно будет выдавать по шесть миллиардов дружественных кредитов дружественным государствам. А где она найдет себе друзей лучше истекающего гаранта?

И я хочу тебе сказать, кто где-то я уже эту схему видел. Что характерно, не один раз. Потому что у истекающего гаранта это можно сказать коронный трюк — изображать многовекторность, пока Путин не раскошелится. А когда Путин раскошелится, вся многовекторность у истекающего гаранта сразу кончается.

Но только я подозреваю, что в этот раз Путин не будет платить за невинные поцелуи. Я подозреваю, что за каждый скормленный миллиард Путин потребует от кое-кого тысячу мелких услуг. А может даже и не очень мелких. Причем, услуг очень особенного свойства. Таких, про которые в приличном обществе не говорят.

Потому что единственное, на что Путину не жалко сейчас своих миллиардов — это война. И если он готов отсыпать кое-кому малую толику от тех миллиардов, которые он тратит на войну, значит от кое-кого на этой войне ему должна быть польза. Потому что никакая другая польза, кроме войны, Путина не интересует.

Ну и кое-кто вчера сказал, что он эту пользу готов принести. Что если Путин скажет «надо» он всегда ответит «есть». Что если «руководство России примет решение», то он пойдет с руководством России туда, куда ему скажут. Несмотря на особенности своего понимая «отдельных аспектов этого конфликта». Потому что путинские миллиарды ему ляжку жгут и давят на центры принятие решений.

В прошлый раз эти миллиарды додавили кое-кого до соучастия. В этот раз он может соучастием и не отделаться. Потому что ставки с каждым разом растут.

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