Болгария выменяла у Греции останки одного из важнейших правителей 1 3.10.2026, 17:33

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Взамен Афины получат свои религиозные реликвии.

Болгария с большой помпой и торжествами встречает останки средневекового царя Самуила после десятилетий переговоров с Грецией. Об этом пишет «Европейская правда».

Останки, найденные 60 лет назад в приграничном районе Греции, доставляют в болгарскую столицу Софию на военном самолете. Их встречают со всеми государственными почестями.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис надеется, что передача останков поможет Афинам в обращении к Великобритании с просьбой вернуть мраморы Парфенона: коллекцию 2500-летних скульптур, вывезенных с Акрополя и переданных Британскому музею.

Царь Самуил правил Первым болгарским царством с 997 по 1014 год, постепенно распространяя свою власть на значительную часть Балкан вплоть до Охридского озера, которое сегодня находится в Северной Македонии на границе с Албанией. Однако его правление также было отмечено конфликтом с Византийской империей, которая в итоге разгромила его армию в битве при Клейдионе в 1014 году. В Болгарии Самуила считают символом национальной идентичности.

Передача останков проходит в соответствии с соглашением, заключенным в начале этой недели между министрами культуры двух стран. По нему Болгария вернет Греции религиозные реликвии, вывезенные из греческих монастырей во время Первой мировой войны.

Мицотакис и его болгарский коллега Румен Радев приняли участие в церемонии в Музее византийской культуры в Салониках, где хранились останки, перед их передачей.

«Это предметы, принадлежащие обоим нашим народам; они являются нашей памятью и нашей связью, и наши соотечественники, а также будущие поколения заслуживают и должны иметь возможность отдать дань уважения своим предкам», — заявил Радев во время церемонии в музее.

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