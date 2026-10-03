В Китае нашли нового гигантского динозавра 3 3.10.2026, 18:01

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Иллюстрационное фото

У него огромные когти и десятки зубов.

Международная группа палеонтологов обнаружила в северо-восточной части Китая почти полный скелет неизвестного ранее огромного пернатого динозавра Kayrasaurus changliensis. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на исследование в журнале The Journal of Systematic Paleontology.

Новый вид принадлежит к семейству теризинозавров, которые жили в меловом периоде и обладали самыми длинными когтями на Земле. Окаменелость принадлежала молодой, еще растущей особи, однако ее длина уже достигала почти три целых шесть десятых метра, а масса составляла от ста десяти до двухсот семидесяти килограммов. Находка оказалась в одну целую шесть десятых раза крупнее предыдущего рекордсмена среди азиатских теризинозавров.

Древний ящер отличался уникальным строением челюсти с выраженным неправильным прикусом. Нижняя челюсть несла сорок пять мелких плотно посаженных зубов, а верхняя — тридцать два зуба, что значительно превышает показатели любых родственных видов. Также исследователи заметили в костях черепа необычные треугольные отверстия, назначение которых пока остается загадкой.

Тяжелое и массивное тело снижало маневренность Kayrasaurus changliensis по сравнению со стремительными сородичами. Анатомические особенности строения зубов указывают на то, что этот грозный с виду гигант ел исключительно растительность. Мощный челюстной аппарат помогал ящеру эффективно перемалывать жесткие листья и ветки мелового периода.

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