Украина уже применят рои дронов в войне с Россией 3.10.2026, 18:08

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

НАТО пора поторопиться и перенять опыт.

Украина уже использует системы, в которых несколько дронов действуют как единая группа, обмениваются данными и самостоятельно распределяют задачи. НАТО располагает современными беспилотниками, сенсорами и системами искусственного интеллекта, однако пока не внедрило такой подход в военную доктрину, закупки и подготовку в полном объеме, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

«Автономные системы уже меняют характер войны, и альянс должен адаптироваться», — пишут эксперты CEPA.

Речь идет не о полном отказе от человека. Оператор по-прежнему подтверждает цель и принимает окончательное решение об ударе, тогда как программное обеспечение помогает нескольким аппаратам одновременно ориентироваться в пространстве, обмениваться информацией и распределять задачи. Это особенно важно в условиях радиоэлектронной борьбы, когда GPS и другие каналы связи могут быть подавлены.

Украина уже получила значительный боевой опыт. С апреля 2024 года программное обеспечение Swarmer использовалось более чем в 100 тысячах боевых миссий, в том числе в условиях подавления спутниковой навигации.

НАТО необходимо использовать этот опыт при разработке собственных стандартов. В первую очередь альянсу предстоит определить, какие данные можно считать достаточно точными и проверенными для принятия решений автономными системами.

«Покупать рой дронов без определения архитектуры данных — все равно что покупать истребитель без радара», — отмечают авторы.

Они также призывают учитывать разведывательную инфраструктуру при закупке беспилотников и привлекать украинских военных и разработчиков к испытаниям и подготовке новых систем.

Главная проблема НАТО — время. Технологии беспилотников развиваются быстрее, чем военные доктрины и процедуры закупок. Альянсу необходимо подготовиться сейчас, а не ждать, пока подобные системы появятся на поле боя против него.

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